Štimcu pobjeda u derbiju Hercegovine, junaci su bivši i sadašnji član Dinama

Joris Verwijst via Guliver Images

Nogometaši Zrinjskog na barem 24 sata preuzeli su vodeće mjesto u BH prvenstvu pobijedivši u gostima Široki Brijeg 2:1.

U derbiju 13. kola BH prvenstva Široki je na Pecari poveo golom Franje Posavca u 30. minuti, no stvari su za domaćina počele kretati nizbrdo šest minuta kasnije kada je Sesar zbog udaranja laktom zaradio izravan crveni karton.

Bila je to prijelomna točka utakmice. Već do kraja poluvremena Zrinjski je izjednačio golom Marija Ćuže, bivšeg napadača Dinama i Istre 1961, a u 76. u junaka se pretvorio Toni Majić, kojeg je trener Zrinjskog Igor Štimac uveo u igru 12 minuta ranije. Majić je igrač Dinama na posudbi u Mostaru.

Majić je do kraja mogao i do još jednog pogotka u 87. minuti, ali je tada pogodio stativu. U sudačkoj nadoknadi Štimac je isključen zbog ulaska u teren i rasprave sa sucem.

Ovom pobjedom Zrinjski je zasjeo na vrh ligaškog poretka s 27 bodova, dva više od Borca iz Banja Luke koji u nedjelju igra protiv Sloge iz Doboja, dok je Široki ostao četvrti s 19 bodova.