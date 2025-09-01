Štimac sa Zrinjskim proslavio prvu pobjedu u domaćem prvenstvu

Podijeli :

Joris Verwijst via Guliver Images

U trećem nastupu nove sezone prvenstva Bosne i Hercegovine Zrinjski je upisao prvu pobjedu pod vodstvom trenera Igora Štimca.

Zbog obveza u kvalifikacijama Konferencijske lige Zrinjski je odigrao tek treću utakmicu, iako u nominalno već šestom kolu domaćeg prvenstva.

Kod kuće je pobijedio Radnik iz Bijeljine 2:0 i tako upisao prvi trijumf, nakon poraza od Željezničara (0:2) i remija sa Širokim Brijegom (0:0).

Strijelci su bili bivši igrač Slaven Belupa Matej Šakota u 39. minuti i Nemanja Bilbija u 65.

Štimcu je to inače druga pobjeda u ukupno sedmoj utakmici na klupi Zrinjskog. Prethodno je pobijedio samo islandski Breidablik u trećem pretkolu Europa lige u gostima (2:1), remizirao je protiv istog protivnika u Mostaru (1:1), doma sa Širokim (0:0) i u gostima kod Utrechta (0:0), a izgubio je od Utrechta doma (0:2) te od Željezničara u Sarajevu (2:0).

Aktualni prvak BiH Zrinjski nakon ispadanja od Utrechta u playoffu Europa lige izborio je grupnu fazu Konferencijske lige u kojoj će igrati protiv bečkog Rapida, Lincolna, Häckena, Mainza, kijevskog Dinama i Rakowa.