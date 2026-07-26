Srušio je Dinamo na Poljudu, a sad se vraća u klub u kojem je sve počelo

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Sport Klub

Bivši igrač Hajduka ima novi klub.

Bassel Jradi vratio se u Dansku i potpisao za B.93, klub u kojem je napravio prve nogometne korake. Ovaj 33-godišnji ofenzivni veznjak dogovorio je suradnju do ljeta 2028.

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U mlađim kategorijama i prvoj momčadi B.93 proveo je ukupno devet godina, a prije prvog odlaska iz kluba upisao je 33 seniorska nastupa i postigao osam golova.

“Bio sam na mnogo mjesta otkako sam napustio B.93, ali povratak kući nakon 15 godina nešto je posebno. Ovdje je počeo moj nogometni put, a sada želim nešto vratiti klubu i dati sve što imam. Cilj mi je pomoći momčadi da se vrati na razinu kojoj pripada”, poručio je Jradi nakon potpisa.

Hrvatska nogometna javnost najbolje ga pamti iz vremena provedenog u Hajduku. Na Poljud je stigao u ljeto 2018. godine iz norveškog Strømsgodseta, a za splitski je klub odigrao 96 utakmica i postigao sedam golova.

Najvažniji je zabio u kolovozu 2019. godine protiv Dinama u pobjedi Splićana 1:0 na Poljudu. Iz Hajduka je otišao u svibnju 2021. godine.