Srpski medij objavio ‘fake news’ o Perišiću, klub se ekspresno oglasio!

Guliver Image

Srpski medij plasirao je nerealnu vijest o dolasku hrvatskog reprezentativca u srpsku ligu.

Ono što je posebno odjeknulo širom Balkana je ‘vijest’ da Novi Pazar traži zamjenu za Adema Ljajića koji bi trebao potpisati za Sarajevo i da čine sve kako bi u svoje redove doveli – Ivana Perišića iz PSV-a.

“Saznajemo! Ivan Perišić pregovara s Novim Pazarom! Kuha se senzacija stoljeća u srpskom nogometu!”, bio je naslov Telegrafa u kojem piše:

“Nakon što je odjeknula vijest da je Adem Ljajić završio svoju epizodu u Novom Pazaru, te će karijeru nastaviti u Sarajevu, sada sve ide ka pravoj senzaciji, ne samo u Pazaru.

Prema našim informacijama, pregovori su u poodmakloj fazi, što potvrđuje i informacija da je Perišić navodno već boravio u Srbiji. Iako detalji potencijalnog transfera za sada nisu poznati, može se načuti da je u igri višemilijunska svota, kao i da bi, ako se dvije uspješno dogovore, posao mogao biti završen u narednim danima.”

No, od toga neće naravno biti ništa, potvrdili su to iz tog srpskog kluba.

“Nema ni I od istine za Ivana Perišića”, poručili su iz Novog Pazara za Sportske.net.