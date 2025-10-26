Sprema li se senzacija? Ovo se u škotskom nogometu nije dogodilo punih 40 godina

Podijeli :

xAlexxToddx

U nedjelju je odigran jedan od većih derbija škotskog nogometa. Hearts (Heart of Midlothian) je ugostio Celtic te su tražili odvajanje na vrhu. Prije ovog kola imali su pet bodova prednosti, a pobjedom u derbiju rezultatom 3:1 došli su do šokantnih +8 nakon devet kola.

Šokantnih zato što u posljednjih 40 godina nijedna ekipa koja nije Rangers ili Celtic nije osvojila Premiership. Posljednja ekipa koja je to uspjela bila je momčad Aberdeena koja je u sezoni 1984./1985. podigla naslov prvaka.

Što se tiče Heartsa, oni su svoj posljednju ligu osvojili davne 1960. godine. S obzirom na to da su Rangersi tek osmi u ligi, a Celtic nije krenuo na pravi način, crvenom dijelu Škotske smiješi se prvi naslov nakon 65 godina.

Ostalo je još mnogo kola i liga za prvaka, ali +8 nakon samo devet kola dobra je zaliha za nastavak sezone.