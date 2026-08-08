Sopić se nakon potopa u Maksimiru vratio pobjedama, slijedi uzvrat protiv Dinama

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Nakon teškog poraza od zagrebačkog Dinama (0:5) u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka, momčad Kauno Žalgirisa pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Željka Sopića brzo se vratila na pobjedničke staze na domaćoj sceni.

U sklopu 26. kola litavskog prvenstva, Sopićeva je momčad na domaćem terenu svladala izravnog rivala Hegelmann s 2:0 te zahvaljujući tom trijumfu zasjela na samo čelo prvenstvene ljestvice.

Dinamov (potencijalni) suparnik u play-offu Lige prvaka do pobjede u dramatičnoj završnici SKener: Sopić zadovoljio medijsku glad, Kovačević dobio utakmicu, a Dinamo ono što mu je trebalo

Pitanje pobjednika riješeno je već u prvom poluvremenu, kada su mrežu gostiju tresli Leo Ribeiro i Motiejus Burba.

Kauno Žalgiris sada vodi na tablici sa 37 bodova, dva više od prvog pratitelja Transinvesta (uz utakmicu više), u iznimno neizvjesnoj utrci u kojoj se čak šest klubova nalazi u rasponu od samo četiri boda.

Žalgiris već u utorak očekuje uzvratni dvoboj protiv Dinama. S obzirom na to da su Modri u prvom susretu u Zagrebu ostvarili nedostižnu prednost od 5:0, uzvrat u Litvi bit će tek odrađivanje posla uoči prolaska hrvatskog prvaka u play-off Lige prvaka (gdje ga očekuje norveški Viking).

Sopićevu momčad nakon ispadanja iz elitnog klupskog natjecanja očekuje nastavak europskog puta u play-offu Europske lige, gdje će snage odmjeriti s turskim gigantom Bešiktašem.