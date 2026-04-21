Sopić potvrdio riječi novog sportskog direktora Hajduka: ‘HNL je u padu, to je rekao i Dalić…’

Podijeli :

Stanusic via Guliver

Hrvatski trener otvoreno je govorio o stanju hrvatskog nogometa.

Novi sportski direktor Hajduka Robert Graf na predstavljanju je dobio pitanje o HNL-u i s kime bi usporedio našu ligu.

“Poljska je puno intenzivnija. Ovo što sam vidio od GPS-ova je u razini mog bivšeg drugoligaškog kluba. Liga je tamo puno intenzivnija”, odgovorio je Graf.

Poljska liga je trenutačno 12. na ljestvici Uefe, a HNL na 20. mjestu. Hrvatski trener Željko Sopić radio je u obje lige, i poljskoj i hrvatskoj, pa je pojasnio razlike.

“Prva jako velika razlika je što u Poljskoj ima puno više akceleracijskih kretanja bez lopte, gdje kreneš tri do pet metara pa staneš ako ti lopta ne dođe. Nakon toga golem je nesrazmjer u količini sprinta i trke visokim intenzitetom. Najviše se to očituje na pozicijama krilnih napadača, bekova i centarfora. Trka visokim intenzitetom je od 20 do 25 kilometara na sat, a sprint je 25 kilometara na sat i više. Jedno krilo u poljskoj ligi ima po utakmici često preko 500-600 metara sprinta i više od tisuću metara trke visokim intenzitetom, a prosjek u tridesetak nastupa je iznad 400 metara sprinta i tisuću metara trke visokim intenzitetom. Kod nas pojedini igrači to mogu u nekoj utakmici, recimo, kad sam vodio Osijek, Anton Matković je došao u nekim susretima iznad 400 metara sprinta, ali u HNL-u igrači to ne rade u kontinuitetu pa te brojke u prosjeku nemamo ni blizu”, rekao je Sopić za SN pa dodao:

“Ne volim komentirati kakve postižu maksimalne brzine jer u Poljskoj je veća platežna moć pa mogu dovesti brže igrače. No, kazat ću da smo imali uvid u podatke za cijelu tamošnju ligu i da krilni igrači postižu brzine od 35 do 37 kilometara na sat. To nije presudna karakteristika s kojom bi se netko u Hrvatskoj trebao zamarati jer koliko imaš novca, toliko kvalitetne i brze igrače možeš dovesti. Talent je nemjerljivo na našoj strani, ali u Poljskoj svaki tjedan dobivaš podjednaki podražaj. Razlika između četvrtoga na tablici i pretposljednjeg, 17., je samo jedanaest bodova. Svi igraju visoki presing, jaka je liga po pitanju duela, dugi aut ima svaka ekipa, dakle svojeg Smolčića ili Čolinu, to je oružje kao korner ili slobodan udarac. Prošle sezone momčad koja je ispala, Puszcza, imala je 7-8 igrača preko 190 cm i čovjeka koji je bacao aut sa svoje polovice u kazneni prostor. U jednoj utakmici zabili su tri gola iz auta, ali su izgubili 4:3.”

Dao je konkretan primjer.

“Kad sam iz Rijeke doveo Lindona Selahija, pitao sam ga koja je glavna razlika u odnosu na HNL. Kazao je: “To što se ne mogu odmoriti dok lopta ode u aut jer odmah uzmu drugu na kapici sa strane i jure dalje.” Nema praznog hoda.”

Sopić kaže da je HNL pao ove sezone.

“Je, ali normalno je da pada. To ovisi o budžetu. Bilo koji igrač iskoči ide dalje, ne zadrži se dvije-tri godine, što je rekao i izbornik Zlatko Dalić. Lokomotiva bi, na primjer, puno bolju ponudu dobila za Diopa da je ostao još godinu i pol, no ne može čekati, mora od nečega živjeti.”