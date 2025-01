Sopić otkrio s kime pregovara: ‘Zvali su me i iz dva HNL kluba, zahvalio sam im se’

Podijeli :

Željko Sopić bez angažmana je od kolovoza prošle godine kada je dobio otkaz u Rijeci.

U Podcast Inkubatoru Sopić je otkrio kako je imao ponuda.

“Razgovarao sam s jednim njemačkim drugoligašem. Građanin drugog reda, nažalost. Ne znam kako to drugačije reći. Sedam godina sam igrao u Njemačkoj, ali ti vidiš u razgovoru koliko ljudi cijene svoje. To je istina. Teško se probiti na to tržište, razgovarao sam i sa Sturmom, ali ljudi cijene svoje. Obaviš razgovor, kontaktiraju te poslije, ali izaberu svoje”, rekao je Sopić, a voditelj dodao kako je čuo da je riječ o Bochumu i Schalkeu.

Otkrio je Sopić da je odbio i ponudu iz Saudijske Arabije, ali i HNL-a.

“Nije se poklopilo. Bilo je ponuda iz Arabije. Deset dana nakon otkaza u Rijeci javio mi se klub kojeg je nedavno Mario Kovačević iz Belupa odbio. Uz dužno poštovanje, ne znam tko bi išao za taj novac u 16. klub druge saudijske lige. Novac nije prioritet, htio bih otići raditi na njemačko govorno područuje. U pregovorima sam s jednim Švicarcima već desetak dana. Zvala su me i dva hrvatska prvoligaša, ljudima sam se zahvalio.”