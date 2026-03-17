Šokota iskren: ‘Jagušićeva karijera je sad upitna! Boban ga je zvao da dođe u Dinamo, ali…’

Panathinaikos FC via Facebook

Ove je zime mladi veznjak Adriano Jagušić (20) otišao iz Slaven Belupa u grčki Panathinaikos.

Grčki velikan dao je više od pet milijuna eura da Jagušić postane njihov igrač. No, Jagušić baš i ne igra previše, a nijednom nije bio u početnoj postavi dosad.

Skaut Dinama Tomo Šokota je u Zona Dinamo Podcastu komentirao odluku Jagušića da umjesto u Dinamo, ode u Grčku.

“Jagušića smo htjeli da dođe, ali on se odlučio za Panathinaikos, njegova karijera je sada upitna. Mi smo ga svi htjeli, predsjednik ga je nazvao na ljeto i on je odbio. Smatrao je da još nije spreman. To mogu razumjeti, ali opet zove te Dinamo, zove te Boban“, započeo je Šokota pa nastavio:

“Ovaj drugi put ne znam, je li to Slaven Belupo, jesu li to novci. Vidi se da to za sada nije kako su si oni zamislili. Za njegov razvoj to nije dobro jer on je trebao napraviti još jednu stepenicu. Gledam po sebi, ja sam otišao s 24 godine, Luka Modrić isto tako. Danas igrači preskaču stepenice. Oni tamo imaju osam veznih. Vrlo riskantna odluka otići u tako jednu ligu.”

