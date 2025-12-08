Šok u Belgiji – Club Brugge potjerao trenera i vratio Ivana Leku! Naš trener debitirat će protiv Arsenala

Podijeli :

Jan De Meuleneir via Guliver Images

Hrvatski stručnjak Ivan Leko novi je trener Club Bruggea, objavio je slavni belgijanski klub u ponedjeljak poslijepodne.

Club Brugge objavio je kako Nicky Hayen više nije trener i da je njegov nasljednik Ivan Leko, koji je do sada bio trener Genta.

Za Leku to znači povratak u klub u kojem je već bio trener od 2017. do 2019. godine. U tim je sezonama osvojio titulu prvaka Belgije i domaći Superkup. Leko (47) je pored toga u Belgiji trenirao Leuven, St. Truiden, Antwerp, Standard i sada Gent koji je vodio u ukupno 19 utakmica.

Na tablici ovosezonskog prvenstva Belgije Club Brugge je treći s 32 boda, a ispred su vodeći Union SG s 37 bodova i St. Truiden s 33. Gent je pak sedmi s 23 boda.

Hayenu je presudio poraz prošle subote od St. Truidena 3:2, ali i generalno slaba forma u zadnje vrijeme. To mu je bio treći poraz u zadnje četiri utakmice. Ipak, ovakva odluka Club Bruggea došla je kao iznenađenje, premda se neslužbeno nagađa kako Hayen nije bio zadovoljan momčadi, što je dovelo do poremećaja odnosa između njega i vodstva kluba.

Prethodno je Hayen u ulozi privremenog trenera neočekivano odveo klub do naslova prvaka 2024., a prošle je sezone osvojio Kup.

Lekino prvo obraćanje javnosti u novoj-staroj ulozi očekuje se u utorak od 14 sati, a debitirat će u srijedu na domaćem terenu u okršaju Lige prvaka protiv Arsenala.