Službeno: Jose Mourinho je novi trener Benfice

AP Photo/Khalil Hamra via Guliver

Jose Mourinho službeno je postao novi trener Benfice, potpisavši ugovor do kraja sezone 2026./27. Na klupi portugalskog velikana naslijedit će Bruna Lagea, koji je dobio otkaz nakon šokantnog poraza u prvom kolu Lige prvaka. Time se Mourinho vraća u klub u kojem je prije 25 godina započeo svoju profesionalnu trenersku karijeru.

Lage je smijenjen nakon što je Benfica kod kuće izgubila od Qarabaga s 3:2, iako je vodila 2:0 već nakon dvadesetak minuta. Bio je to njegov drugi otkaz u Benfici u posljednjih pet godina.

Zanimljivo je da je Mourinho nedavno dobio otkaz u Fenerbahčeu, i to nakon što ga je u kvalifikacijama za Ligu prvaka izbacila upravo Benfica pod Lageovim vodstvom. Klub iz Lisabona sada mu pruža novu priliku, i to u trenutku kada se u njegovoj svlačionici nalazi i jedan od najvećih hrvatskih talenata.

Radi se o 21-godišnjem napadaču Franji Ivanoviću, koji je ovog ljeta stigao iz belgijskog Uniona za 22.8 milijuna eura. Ivanović je pod Lageom upisao devet nastupa, zabio dva gola i upisao jednu asistenciju, a sada će imati priliku dokazati se i pod vodstvom iskusnog Mourinha.