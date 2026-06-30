Službeno je: Hrvatski reprezentativac napravio transfer usred Svjetskog prvenstva

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski reprezentativac napravio je transfer usred Svjetskog prvenstva.

Ivor Pandur, 26-godišnji hrvatski čuvar mreže, novi je član škotskog Rangersa, u koji stiže iz Hull Cityja. Riječ je o četverogodišnjem ugovoru, a nagađa se da vrijednost transfera iznosi oko šest milijuna funti.

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Bivši vratar Rijeke, Hellas Verone i Fortune Sittard u Škotsku dolazi nakon izvrsne sezone u Hullu, gdje je pod vodstvom hrvatskog stratega Sergeja Jakirovića kroz doigravanje osigurao ulazak u englesku Premier ligu.

Te su ga predstave ujedno lansirale i na popis putnika za Svjetsko prvenstvo.

Očekuje se da će u Rangersu Pandur odmah uskočiti na mjesto prvog vratara, dok bi dosadašnji broj jedan, Jack Butland trebao krenuti prema Hullu.

Zadovoljstvo ovim poslom nije skrivao menadžer kluba Derek McInnes.

“Oduševljeni smo što dovodimo Ivora u Rangerse. On je vratar sjajne pojave i snažnog karaktera. Pokazao je svoju kvalitetu, u odličnim je godinama i vjerujemo da može biti dominantna figura za klub. Radujem se što ću ga pozdraviti u momčadi kada se vrati sa Svjetskog prvenstva.”

Nakon potpisa ugovora, navijačima se obratio i sam Pandur.

“Čast mi je i privilegij potpisati za tako velik klub s toliko povijesti. Ovaj klub zna kako pobjeđivati i to je upravo razlog zašto dolazim u Rangerse. Jedva čekam prvi put čuti huk s Ibroxa i nadam se da ćemo zajedno biti uspješni.”