Službeno: Grbić ima novi klub, pratimo ga i dalje na Sport Klubu

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Hrvatski golman Ivo Grbić ima novi angažman.

Grbić će na posudbu iz Sheffield Uniteda u novopečenog turskog prvoligaša Fatih Karagumruk. Prošle sezone Grbić je također bio na posudbi u Turskoj, ali u Rizesporu.

Novi angažman Hrvata potvrdio je klub na društvenim mrežama.

“Naš klub postigao je dogovor sa Sheffield Unitedom o jednogodišnjoj posudbi vratara Ive Grbića. Vratar koji iza sebe ima iskustvo igranja u Premier ligi, Ligue 1 i Ligi prvaka, te je s Atletico Madridom osvojio naslov prvaka La Lige, nosio je i dres hrvatske reprezentacije u dva navrata. Prošle sezone branio je boje Çaykur Rizespora na posudbi, a mi Ivi Grbiću želimo dobrodošlicu u obitelj Fatih Karagümrüka i puno uspjeha u našem crveno-crnom dresu”, napisali su iz kluba na X-u.

🔴⚫️ Ivo Grbic Fatih Karagümrük’te ✍🏼 Kulübümüz, Sheffield United’tan kaleci Ivo Grbic ile 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı.

Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki… pic.twitter.com/MFYzwFJJc0 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 7, 2025

Grbić je u Sheffield stigao iz Atletico Madrida u siječnju prošle godine, prošlu sezonu je proveo u Rizesporu za koji je upisao 23 nastupa.

