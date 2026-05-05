Slota već čeka novi posao ako dobije otkaz u Liverpoolu?

Nogomet 5. svi 2026
Slot je Liverpool preuzeo nakon odlaska Jürgena Kloppa i u prvoj sezoni osvojio naslov prvaka Engleske, no ove godine rezultati su slabiji unatoč velikim ulaganjima u kadar.

Ajax je navodno već započeo preliminarne razgovore s Arneom Slotom u slučaju da nizozemski trener na kraju sezone napusti Liverpool.

Tu informaciju prenose nizozemski i engleski mediji, uz navode da je klub iz Amsterdama zainteresiran za njega ako dođe do razlaza na Anfieldu.

Spominje se i scenarij prema kojem bi Liverpool mogao razmotriti promjenu na klupi ako ne izbori plasman u Ligu prvaka, iako je momčad trenutačno u zoni koja vodi u to natjecanje nakon 35 odigranih kola Premier lige.

Ugovor mu traje do ljeta 2027., a prema informacijama iz kluba, najizglednije je da će ga ipak odraditi do kraja i ostati na klupi i sljedeće sezone.

