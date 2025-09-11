Slavlje u crvenom dijelu Manchestera: Andre Onana novi je vratar Trabzonspora

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Nakon što je izgubio mjesto na vratima Manchester Uniteda, kamerunski vratar Andre Onana (29) karijeru će nastaviti u turskom prvoligašu Trabzonsporu.

Onana je za Trabzonspor preselio na posudbu do kraja sezone, objavili su klubovi.

Kamerunski vratar je u četvrtak stigao u Trabzon gdje su mu oduševljeni navijači priredili doček.

Zelenortski otoci na korak do SP-a, ali – što je to opet napravio Onana?! Amorim o kikseru Onani: Napravio sam puno grešaka, ne mogu mu ništa pametno reći

“Sretan sam što sam ovdje. Započinjem novu avanturu, novi projekt u svojoj karijeri. Već sada osjećam podršku i ljubav, što mi mnogo znači”, kazao je kamerunski vratar.

Onana bi premijeru na vratima novog kluba mogao imati već u nedjelju u derbiju protiv Fenerbahčea.

“Spreman sam za utakmicu protiv Fenerbahčea. Svaki igrač sanja takve mečeve. Znam koliko je Fenerbahče snažan protivnik, ali i mi vjerujemo u vlastitu snagu. Bit će to važan i veliki izazov za nas”, poručio je za turske medije.

Onana je od 2023. bio Unitedov član, no ove sezone je izgubio startnu poziciju na vratima Crvenih vragova. Menadžer Ruben Amorim nije bio zadovoljan njime i United je iz Royal Antwerpa za 25 milijuna eura doveo Sennea Lammensa.

Tijekom karijere Onana je branio i za milanski Inter, te Ajax, dok je na vratima Kameruna sakupio 50 nastupa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.