Slatke muke za Bilića: Bio je na širem popisu Vatrenih za SP, a sada je pogotkom ušao u sezonu

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xZacharyxLockex via Guliver

Hrvatski nogometaš Adrian Segečić otvorio je novu natjecateljsku sezonu u velikom stilu, postigavši prekrasan pogodak za Portsmouth u dvoboju Liga kupa protiv West Hama.

Igrala se 33. minuta susreta kada je Segečić nakon ubačaja iz kuta prihvatio loptu na otprilike 20 metara od gola, namjestio se na šut i uputio snažan udarac prema suprotnom kutu. Lopta je na putu do mreže lagano okrznula obrambenog igrača u bloku te završila u mreži, što je izazvalo veliko slavlje među navijačima Portsmoutha. Unatoč njegovom pogotku za vodstvo, West Ham je do kraja prvog dijela uspio preokrenuti rezultat na 2:1. Utakmica je još u tijeku.

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Za 22-godišnje krilo ovo je bio samo nastavak impresivne forme iz prošle sezone, u kojoj je bio jedan od ključnih igrača svoje momčadi s učinkom od 11 golova i pet asistencija. Segečić je tako upisao izravan učinak kod pogotka (gol ili asistencija) u čak sedam posljednjih službenih utakmica za engleskog drugoligaša, ostvarivši učinak od šest pogodaka i tri asistencije u tom razdoblju.

Podsjetimo, mladom nogometašu, koji se najbolje snalazi na poziciji desnog krila ovo je bio prvi službeni nastup u novoj sezoni. Nakon što je prošle godine odlučio nastupati za Hrvatsku umjesto za Australiju, izbornik Zlatko Dalić uvrstio ga je na širi popis kandidata za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026., a Slavenu Biliću sada zadao slatke muke u pravljenju prvog spiska uzvanika za Ligu nacija u novom mandatu.

Iako za seniorsku vrstu još čeka službeni debi, iza sebe već ima dva nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju.