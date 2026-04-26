Škotski klub prokrenuo protiv Hiberniana i napravio važan korak prema prvoj tituli nakon više od 60 godina

U prvoj utakmici "lige za prvaka" u škotskom Premiershipu vidjeli smo zanimljive rezultate. Prvo je Celtic u subotu porazio Falkirk s 3:1 da bi zatim Rangersi u nedjelju na domaćem terenu izgubili nakon drame od Motherwella, a "šlag na tortu" stigao je u utakmici Hiberniana i vodećeg Heartsa. Poveli su domaći s 1:0, ali su do početka drugog poluvremena su dobili dva crvena kartona i na kraju su izgubili s 2:1.

Hibernian je poveo u sedmoj minuti golom Martina Boylea da bi u 14. minuti golman Raphael Sallinger zaradio crveni karton za domaće. Nije to bio jedini problem za Hibse jer je u 48. minuti Felix Passlack zaradio svoj drugi žuti karton te je tako Hibernian ostao s osmoricom igrača u polju.

To je itekako pomoglo Heartsu koji je u 65. autogolom Warrena O’Hore došao do poravnanja, a preokret je stigao u 86. minuti. Tako je Hearts ostvario važnu pobjedu te su zadržali prednost od tri boda nad Celticom dok su Rangersima pobjegli na +4. U sljedećem kolu ugostit će Rangerse dok će Celtic gostovati kod Hiberniana.

Podsjećamo, Hearts na svoj naslov u Premiershipu čeka još od sezone 1959./1960. Do kraja je ostalo još četiri kola pa navijači sigurno osjećaju da bi se povijest mogla ispisati.