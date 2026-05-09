Škotski klub nije osvojio ligu 66 godina: Sada su tri kola prije kraja kiksali na gostovanju

xJamiexJohnstonx FIL-23410-0116 via Guliver Image

U 36. kolu škotskog Premiershipa vodeći Hearts, klub koji ligu nije osvojio od sezone 1959./1960. gostovao je kod četvrtoplasiranog Motherwella te je remizirao 1:1 i tako si doveo u opasnost prvu titulu nakon 66 godina čekanja.

U 25. minuti je Motherwell poveo autogolom Stephena Kingsleya, jednog od junaka Heartsa u prošlom kolu protiv Rangersa. Tu prednost Hearts je ipak anulirao u 43. minuti kada je njihov najbolji napadač Lawrence Shankland pogodio za 1:1.

Znatno bolja je bila momčad Heartsa u drugom dijelu, ali Motherwell je odolijevao svim napadima te su uspjeli sačuvati bod koji će im vjerojatno donijeti europsko ljeto. Naime, nalaze se na četvrtom mjestu s 58 bodova, a Škotska u europska natjecanja šalje pet klubova. No, do kraja sezone može ih dostići petoplasirani Hibernian, a uz to se i da drugoligaš Dunfermline u finalu škotskog FA Cupa pobijedi Celtic i izbori Europsku ligu. Motherwell bez Europe ostaje tek ako se poklope oba ta uvjeta.

Što se tiče Heartsa, oni su sada povećali prednost na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Celtic, no imaju i utakmicu više koju će klub iz Glasgowa nadoknaditi u nedjelju od 13 sati. Tada je na rasporedu novi Old Firm između Celtica i Rangersa. Obje momčadi tražit će pobjedu jer imaju priliku stići do naslova. Celtic bi pobjedom stigao na -1 od Heartsa s kojim igra u posljednjem kolu škotskog Premiershipa dok bi Rangers slavljem ostao u igri za naslov, ali bi se morao nadati posrtajima Heartsa i Celtica u preostala dva kola.

Do kraja će Hearts igrati protiv Falkirka i Celtic; Celtic će igrati protiv Motherwella i Heartsa dok Rangersi dočekuju Hibernian i gostuju kod Falkirka u posljednjem kolu.