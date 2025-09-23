Sjajni Kruno Jurčić odveo Pyramidse u polufinale FIFA Interkontinentalnog kupa

Podijeli :

xMatrixxImagesx/xKhaledxElfiqix

U utakmici četvrtfinala FIFA Interkontinentalnog kupa (nekadašnjeg Svjetskog klupskog prvenstva prije reforme) saudijski Al Ahli ugostio je egipatski Pyramids FC kojeg vodi nekadašnji trener Dinama Krunoslav Jurčić. Veliki favoriti u dvoboju bili su Saudijci, no do pobjede je došla egipatska momčad s 3:1.

Pyramids je na gostovanju bio osuđen na igru bez posjeda, ali to je momčadi Krune Jurčića pasalo. Oni su sigurno čuvali svoja vrata, a onda su u 21. minuti i poveli pogotkom Kongoanca (DR Kongo) Fistona Mayelea.

Ipak, tu prednost nisu uspjeli zadržati do kraja poluvremena. U 43. minuti Al Ahli je dobio kazneni udarac. Izvođenju je pristupio Ivan Toney koji je bio i siguran za poravnanje na 1:1. S tim rezultatom se i otišlo na poluvrijeme.

Iako je Al Ahli prema statistici bio bolja momčad, u 71. minuti je Jurčićeva momčad povela. Ponovno je strijelac bio Mayele te je Pyramids bio 19 minuta + sudačka nadoknada udaljen od polufinala Interkontinentalnog kupa.

Strepnja za čuvanje vodstva se smanjila jer su nekoliko minuta kasnije Egipćani došli i do trećeg pogotka. Apsolutni junak večeri bio je Kongoanac Mayele koji je zabio i svoj treći pogodak kojim je zaključio hat-trick.

Do kraja susreta Pyramids je sačuvao svoje vodstvo te su s 3:1 izborili polufinale. Tamo će čekati pobjednika susreta između Cruz Azula i osvajača Cope Libertadores koja je još u tijeku.