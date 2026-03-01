Sjajni Kovačević zabio u nevjerojatnom preokretu Ferencvaroša

Podijeli :

Foto: Ferencvaros

U 24. kolu mađarske NB I lige Ferencvaroš Franka Kovačevića ugostio je posljednju momčad lige Kazincbarciku. Očekivala se lagana pobjeda, ali gosti su do 87. minute vodili s 1:0. Ukazao se tada hrvatski napadač koji je pogodio za 1:1, a do kraja susreta zabio je i njegov suigrač Jonathan Levi. Šveđanin je tako donio Ferencvarošu važnu pobjedu od 2:1.

Prvo poluvrijeme nije pružilo priznate pogotke, već jedan poništeni domaćoj ekipi. U 26. minuti je Gabor Szalai zabio za 1:0, ali pogodak nije vrijedio. Tako se na predah otišlo s 0:0, a nakon prvih 15 minuta drugog dijela je za vodstvo gostiju pogodio Norbert Konyves.

Držali su gosti tu prednost sve do 87. minute kada je Franko Kovačević zabio svoj četvrti gol u dresu Ferencvaroša. Pokazalo se tako njegovo dovođenje u mađarskog velikana kao pun pogodak. Do kraja susreta za domaćina je pogodio još Jonathan Levi u 95. minuti koji je tako donio važnu pobjedu Ferencvarošu.

Mađarski velikan smanjio je ovim slavljem zaostatak za vodećim Paksom na tri boda te su devet kola prije kraja i dalje u igri za naslov.