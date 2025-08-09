Shelbourne uoči Rijeke odmarao dosta igrača i iščupao bod u završnici

Podijeli :

NPHO James Lawlor via Guliver Images

Između dvije utakmice s Rijekom nogometaši Shelbournea u domaćem su prvenstvu remizirali i pomogli ligaškom lideru Shamrocku.

Nakon jedne od najvećih pobjeda u povijesti kluba 2:1 na Rujevici protiv Rijeke u prvoj utakmici trećeg pretkola Europa lige, Shelbourne je u 27. kolu prvenstva Irske odigrao 2:2 na domaćem terenu protiv Bohemiansa.

Shelbourne je daleko od vrha poretka, na petom mjestu s 39 bodova, iako nastoji uhvatiti trećeplasirani Derry City kako bi se plasirao u Europu.

Bohemians je ovim bodom ostao drugi i sada ima 43 boda, što je čak devet manje od vodećeg Shamrocka koji u nedjelju u gostima kod Galwaya ima priliku možda i riješiti pitanje naslova prvaka s obzirom na to da je do kraja ostalo još samo devet kola iza aktualnog.

Irska liga poput hrvatske ima deset klubova i igra se četverokružno, dakle s 36 kola.

Shelbourne, čiji je trener napravio čak osam promjena u početnom sastavu u odnosu na utakmicu s Rijekom, poveo je u četvrtoj minuti golom desnog beka Kellyja. Već u desetoj Parsons je izjednačio, a u 76. Devoy je pogodio za vodstvo gostiju. Ipak, John Martin, koji je postigao pobjednički gol u Rijeci, izjednačio je u 90. minuti.

Martin je uz još nekoliko startera iz utakmice na Rujevici ušao u drugom dijelu (McInroy, Norris, Lunney, Wood). Utakmicu na Rujevici i sada protiv Bohemiansa počeli su samo vratar Speel, lijevi bek Ledwidge i napadač Odubeko.

Uzvratna utakmica Shelbourne – Rijeka igra se u utorak u 20:45 u Dublinu.