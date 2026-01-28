Saudijci rade na ‘najvećem poslu od dolaska Ronalda’: Krenuli po najboljeg na svijetu?

Podijeli :

AP Photo/Armando Franca via Guliver

Vijest da se Ousmane Dembele nećka oko potpisivanja produljenja ugovora s Paris Saint-Germainom potaknula je i brojne reakcije – osvajač Zlatne lopte i nagrade FIFA Best postao je meta nekolicine saudijskih klubova. Barem tako tvrde europski mediji.

Dembeleu ugovor s Paris Saint-Germainom istječe u ljeto 2028. godine, a njegov potencijalni transfer sljedećeg ljeta već se najavljuje kao “najveći posao saudijske lige od dolaska Cristiana Ronalda“.

Priča o tome da Dembélé odugovlači s pregovorima o produljenju suradnje s Parižanima označila je i početak glasnih najava da se u Saudijskoj Arabiji priprema ponuda koju Francuz ne bi mogao odbiti.

Sky Sports tvrdi da su prvi kontakti već ostvareni, ali i da je Dembele u potpunosti fokusiran na aktualnu sezonu, nakon koje ga čeka Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Francuske.

Ni u samom Sky Sportsu ne vjeruju da bi se takav transfer doista mogao realizirati, budući da se stvari mijenjaju i u toj zemlji te da država više nema apsolutnu kontrolu, jer se najveći tamošnji klubovi postupno otvaraju privatnim investitorima.

Unatoč najavama da Dembele produljenje ugovora uvjetuje velikim povećanjem plaće, pitanje njegova ostanka u Paris Saint-Germainu dosad zapravo i nije bilo tema. No očito će se i to promijeniti.

