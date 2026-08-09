Samo na SK: Preporođeni Ajax sa zvijezdama kreće po titulu – evo gdje gledati napeti početak borbe za vrh

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Nova sezona nizozemske Eredivisie za Ajax započinje danas u 14:30 sati gostovanjem kod Zwollea, uz izravan prijenos na programu Sport Klub 5.

Nakon sezone 2025./26. koju svi u Amsterdamu žele što prije zaboraviti — u kojoj su promijenili čak tri trenera i na kraju se kroz doigravanje jedva kvalificirali za Konferencijsku ligu — Ajax kreće u potpunu rekonstrukciju.

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Pred novim šefom struke Míchelom i tehničkim direktorom Jordijem Cruijffom iznimno je težak zadatak: vratiti amsterdamski klub u borbu za naslov i smanjiti zaostatak za PSV-om koji je prošle godine iznosio čak 28 bodova.

Prilika za prvi osvajanje prvog troboda u novoj prvenstvenoj sezoni na rasporedu je danas od 14:30 sati, kada Ajax gostuje kod Zwollea, uz izravan prijenos na programu Sport Klub 5.

Zvjezdana imena stigla iz Dortmunda i Barcelone

Za razliku od prijašnjih ljeta kada se inzistiralo isključivo na mladim talentima, prijelazni rok pod Cruijffovom palicom donio je zaokret prema iskustvu i provjerenoj kvaliteti. U klub su stigli njemački reprezentativac Julian Brandt, golman Marc-André ter Stegen, povratnik Daley Blind, lijevi bočni Caio Henrique te napadači Marcos Leonardo i Tolu Arokodare. Za Leonarda je plaćeno gotovo 20 milijuna eura, dok je Brandt stigao besplatno iz Borussije Dortmund i trebao bi postati glavno kreativno tijelo momčadi.

S druge strane, napravljena je i velika čistka u svlačionici. Otišla su skupocjena imena poput Wouta Weghorsta i Branca van den Boomena, dok je mladi Sean Steur prodan za 23,5 milijuna eura. Chuba Akpom preselio je u Ipswich Town za više od devet milijuna eura, a istekle su i posudbe Zinchenku, Tomiyasuu i Jarošu. Klub bi ubrzo mogao napustiti i ponajbolji pojedinac iz prošle sezone Mika Godts, za kojeg je Paris Saint-Germain već poslao službenu ponudu od 45 milijuna eura.

Što se događa s Josipom Šutalom?

Na izlaznim vratima nalazi se i hrvatski reprezentativni stoper Josip Šutalo, koji kod novog trenera Míchela ne kotira osobito dobro te u završnici prijelaznog roka aktivno traži novu sredinu u kojoj će imati zagarantiranu minutažu.

Taktičke postave koje već daju rezultate

Míchel je u pripremama već počeo implementirati svoj prepoznatljivi trenerski rukopis. U posjedu se njegova momčad transformira iz početnih 4-3-3 u strukturu s tri stopera i jednim defenzivnim veznim, dok se drugi bočni igrač priključuje napadačkom bloku od pet igrača, pojašanjava Goal. Bez lopte zahtijeva iznimno agresivan, visoki pritisak u formaciji 4-4-2. Španjolski stručnjak naglašava kako u njegovu sustavu svi igrači moraju sudjelovati u obrani i napadu s potpunim uvjerenjem i energijom.

U pripremnim utakmicama Ajax je pokazao dobre znakove napretka. U kvalifikacijama Konferencijske lige lako su preskočili srpsku Vojvodinu s ukupnih 8:2, dok su u prijateljskim dvobojima svladal iBurnley i odigrali neriješeno s Bochumom. Uz raspoloženog Oscara Gloukha, najugodnije iznenađenje priprema bio je 17-godišnji veznjak Abdellah Ouazane koji je natjerao trenera da ozbiljno računa na njega.

Spremni vratiti se u vrh

Ulog u ovoj sezoni iznimno je visok jer Nizozemska gubi šesto mjesto na UEFA-inoj ljestvici koeficijenata, što znači da će od ljeta 2027. Eredivisie imati samo jedno izravno mjesto u Ligi prvaka. Navijači priželjkuju borbu za trofeje, a s obzirom na dovedena pojačanja, borba za sam vrh postavlja se kao minimum. Ako Brandt ostane zdrav i posluži kao primarni kreator za ubojite realizatore poput Marcosa Leonarda, Ajax ima kvalitetu za dug odlazak u Europi i napad na sam vrh domaće lige, iako PSV i dalje slovi kao blagi favorit za obranu naslova.

Novu napetu sezonu nizozemske lige ekskluzivno gledajte u programu Sport Kluba.