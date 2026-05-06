Sammir (39) se opet vraća nogometu, potpisao je za četvrtoligaša

Nakon višegodišnje pauze opet se vraća na teren.

Legendarni dinamovac i bivši Vatreni Sammir, u 39. godini se vraća nogometu.

Potpisao je za Apotheos FC iz Atlante, klub u četvrtom rangu američkog nogometa. Zadnji klub za koji je Sammir igrao bila je Lokomotiva, a zadnji nastup upisao je 2. veljače 2021. godine protiv Dinama na Maksimiru, stadionu na kojem je ostavio najveći trag u karijeri.

Za Dinamo je upisao 294 nastupa uz 66 golova te osam naslova prvaka Hrvatske. U karijeri je nastupao i za Getafe te niz brazilskih i kineskih klubova. U reprezentaciju Hrvatske 2012. ga je pozvao Igor Štimac, a za Vatrene je nastupio i na SP-u 2014. u Brazilu.