Salah sletio u Tursku i ulazi u klub najbogatijih nogometaša, a evo tko je na vrhu

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Wu Zhizhao 111652975180 via Guliver Images

Mohamed Salah stigao je u srijedu u istanbulsku zračnu luku s osmijehom u bordo-plavom dresu Trabzonspora uoči očekivanog prelaska iz Liverpoola u tursku prvu ligu, dok su se stotine navijača gurale kako bi vidjeli egipatskog napadača.

Trabzonspor je dan ranije objavio da su u pregovorima sa Salahom, a predsjednik kluba Ertugrul Dogan rekao je da očekuju da će 34-godišnjak potpisati ugovor besplatno na ceremoniji u crnomorskom gradu u četvrtak.

Po dolasku u zračnu luku Ataturk, Salaha su dočekale stotine navijača. Mahnuo je navijačima i započeo s njima tradicionalno skandiranje, prije nego što je otišao na liječnički pregled i kasnije planirani let na istok u Trabzon.

Salah je ovog ljeta napustio Liverpool nakon devet godina, postigavši ​​257 golova u 442 nastupa i osvojivši dva puta Premier ligu i jednom Ligu prvaka.

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U sezoni 2024./25. Salah je postigao 29 golova u Premier ligi i upisao 18 asistencija, izjednačivši rekord lige za najviše postignutih golova u jednoj sezoni i postavivši rekord u sezoni od 38 utakmica.

Proglašen je igračem sezone Premier lige te je osvojio Zlatnu kopačku i nagradu Playmaker, postavši prvi igrač kome je to uspjelo u jednoj sezoni.

Njegov učinak je opao prošle sezone, sa sedam golova i sedam asistencija u 27 ligaških utakmica, a ostavljen je na klupi u utakmicama Lige prvaka, što je dovelo do javne svađe s tadašnjim menadžerom Liverpoola Arneom Slotom.

Salah je karijeru u Europi započeo u švicarskom Baselu 2012. godine, a kasnije se pridružio Chelseaju. Također je kratko igrao za Fiorentinu i AS Romu između 2015. i 2017. prije nego što se pridružio Liverpoolu.

Trabzonspor – koji se općenito smatra četvrtim najvećim klubom u Turskoj nakon istanbulskih klubova Fenerbahce, Galatasaray i Besiktas – prošle je sezone završio na trećem mjestu u Superligi i ući će u doigravanje Europske lige.

Salah je bio blizu dolaska u Bešiktaš, ali pregovori su zastali zbog financijskih zahtjeva i zahtjeva za prava na sliku, prema lokalnim medijima.

Detalji ugovora koji bi Salah trebao potpisati još nisu objavljeni, ali nagađa se kako je Salah dogovorio plaću od 17 milijuna eura po sezoni, uz potencijalnih pet milijuna eura kroz bonuse.

Iako će to po svemu sudeći biti turski rekord, gledajući globalno Salah neće doći ni blizu najplaćenijih nogometaša današnjice. Na vrhu je Cristiano Ronaldo koji u Al Nassru zarađuje oko 200 milijuna eura godišnje. Drugi je njegov bivši suigrač iz Real Madrida Karim Benzema koji u Al Hilalu ima oko 100 milijuna eura po sezoni, a treći je Lionel Messi. Član Inter Miamija zaražuje osnovnu plaću od oko 25-30 milijuna eura, ali kroz sponzorske ugovore njegova zarada premašuje 70 milijuna eura.

U Europi, međutim, važe stroža pravila nego na Bliskom istoku ili u SAD-u pa su i plaće manje. Među europskim klubovima najviše zarađuje Erling Haaland (Man. City), oko 32 milijuna eura, Kylian Mbappe (Real Madrid) oko 31 milijun, a Vinicius Junior i Jude Bellingham oko 20 milijuna eura. Tu negdje odmah iza njih smjestit će se Salah koji je s Trabzonsporom potpisao ugovor na dvije godine.

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