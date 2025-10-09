Romano: Bilić ipak ne preuzima Rangerse, na klupu se vraća legenda Liverpoola

Prema navodima portala GiveMeSport, Slaven Bilić je bio kandidat za preuzimanje Rangersa za trenersko mjesto za koje ga je predložila osoba bliska klubu.
Hrvat je nedavno bio kandidat i za povratak na klupu West Hama koji se na kraju odlučio za Nuna Espirita Santa, a Fabrizio Romano sada javlja da neće preuzeti ni Rangerse.
Talijanski insajder javlja da će klub danas u Londonu održati ključne razgovore sa Stevenom Gerrardom koji bi u Rangersima trebao zamijeniti nedavno smijenjenog Russella Martina. Fabrizio Romano izvijestio je kako je Gerrardov povratak u Rangerse “bliži nego ikad” te da pregovori “dobro napreduju”. Također tvrdi da su u klubu “uvjereni da će vratiti Stevena Gerrarda”, a njegove riječi potvrđuje i The Sun.
Gerrard je Rangerse vodio do naslova prvaka 2021. godine, prije nego što je preuzeo Aston Villu. Bez posla je otkako je početkom godine napustio saudijski Al-Ettifaq, a u emisiji Rio Ferdinand Presents je objasnio da ima “nedovršenog posla” u trenerskoj karijeri te da radi na povratku na klupu.
