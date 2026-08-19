Roma dovela jednog od najvećih talenata portugalskog nogometa

Nogomet 19. kol 202614:08 0 komentara
AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Talijanski prvoligaš Roma je u srijedu iz Porta dovela jednog od najvećih talenata portugalskog nogometa, Rodriga Moru.

“Roma sa zadovoljstvom objavljuje trajni transfer Rodriga More“, priopćio je rimski klub, ne navodeći pritom trajanje ugovora.

S druge strane, Porto je objavio da će Roma za 19-godišnjeg veznog igrača platiti do 27 milijuna eura (25 milijuna eura fiksno uz 2 milijuna eura mogućih bonusa). Mora je za portugalski klub upisao 80 nastupa i postigao 16 pogodaka u svim natjecanjima.

Roma, koju vodi Gianpiero Gasperini, prošlu je sezonu talijanskog prvenstva završila na trećem mjestu i ove će se sezone natjecati u Ligi prvaka prvi put nakon sezone 2018./2019.

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