Robert Lewandowski potpisao za klub u SAD-u

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(AP Photo/Joan Monfort) via Guliver Image

Ono što se već neko vrijeme pričalo, dobilo je službenu potvrdu u ponedjeljak navečer.

Robert Lewandowski, jedan od najboljih napadača u povijesti nogometa, potpisao je za Chicago Fire kao slobodan igrač. Poljaku je ovoga ljeta istekao ugovor s Barcelonom koja se nije odlučila produžiti ugovor s igračem koji je bio jedan od ključnih igrača u tri osvojene titule u La Ligi.

Za Barcelonu je odigrao 193 utakmice te je zabio 120 golova. Osim tri La Lige, osvojio je jedan Kup kralja te tri Superkupa.

S američkim klubom potpisao je dvogodišnji ugovor, a od poljske reprezentacije još se nije službeno oprostio pa se očekuje da će 37-godišnji napadač sudjelovati u nadolazećim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Za Poljsku je u 167 nastupa zabio 89 golova te je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, a ima i najviše nastupa.