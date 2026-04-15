Rijeka pronašla prvo pojačanje za novu sezonu?

Nogomet 15. tra 2026
Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na oko 550 tisuća eura.

Kosovski Veznjak Etnik Brruti dogovorio je transfer u Rijeku te bi karijeru trebao nastaviti na Rujevici, piše CNA. Riječ je o 22-godišnjaku koji bi se klubu trebao priključiti tijekom ljetnog prijelaznog roka, i to kao slobodan igrač jer mu ugovor s kosovskom Malishevom istječe na kraju sezone, pa njegov sadašnji klub neće dobiti odštetu, navodi list Olle.

Ove sezone u kosovskoj Superligi upisao je šest pogodaka i četiri asistencije, što ga je i dovelo na radar Rijeke. U realizaciji transfera sudjelovao je i menadžer Eros Grezda, bivši igrač Lokomotive, Osijeka, Šibenika i Rudeša.

Brruti bi dolaskom u Rijeku trebao ostvariti prvi inozemni transfer, a ranije je nastupao za mlađe selekcije Kosova, dok je od prošle godine član U-21 reprezentaciju Albanije, uz povremene pozive u seniorski kadar.

