Rijeka dogovorila povratak jednog od heroja dvostruke krune

Janković bi se već danas ili sutra trebao ponovno priključiti momčadi te odmah krenuti u borbu za mjesto u početnoj postavi. Riječ je o igraču koji je pretprošle sezone, zajedno s Tonijem Frukom, imao jednu od ključnih uloga u osvajanju dvostruke krune.

Svestrani veznjak, koji može igrati i iza napadača te na krilnim pozicijama, cijele je pripreme odradio sa Slovanom iz Bratislave, pa bi zbog dobre fizičke spreme mogao konkurirati već za prve europske izazove Rijeke.

Momčad Matjaža Keka 23. srpnja na Rujevici očekuje prva utakmica drugog pretkola Konferencijske lige protiv poraženog iz dvoboja Derry Cityja i CSKA Sofije, a Janković bi se mogao odmah naći među kandidatima za nastup.

Janković je pretprošle sezone bio jedan od glavnih igrača Rijeke na putu prema povijesnoj dvostrukoj kruni. Posebno se pamti njegov pogodak protiv Slaven Belupa u posljednjem kolu prvenstva, kojim je potvrđen naslov prvaka.

U riječkom dresu skupio je ukupno 129 nastupa, uz učinak od 25 pogodaka i 17 asistencija. Nakon posudbe u Slovan, slovački klub nije odlučio aktivirati otkupnu klauzulu vrijednu četiri milijuna eura, pa je nakon prijevremenog raskida posudbe, povratak na Rujevicu postao najizglednija opcija.

Janković s Rijekom ima ugovor do siječnja 2029. godine, a njegov povratak mogao bi biti jedno od najvećih pojačanja riječkog kluba uoči nove sezone.