Reprezentativni vratar BiH Bundesligu zamijenio Saudijskom Arabijom

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AP Photo/Jayne Kamin-Oncea via Guliver Image

Reprezentativni vratar Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj napustio je St. Pauli nakon ispadanja njemačkog kluba iz Bundeslige. Tridesetogodišnji golman karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji, gdje je službeno predstavljen kao novi član Al Diriyaha.

Vasilj je još nakon završetka sezone najavio odlazak emotivnom objavom na društvenim mrežama. U oproštajnoj poruci zahvalio je klubu, gradu i navijačima, istaknuvši kako će St. Pauli za njega uvijek predstavljati mnogo više od nogometa.

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Prema pisanju njemačkih medija, bosanskohercegovački vratar uspješno je prošao liječnički pregled u Hamburgu te je u subotu potpisao dvogodišnji ugovor s novim klubom.

Al Diriyah je prošle sezone izborio plasman u saudijsku Pro ligu, a dovođenje Vasilja smatra se jednim od najvažnijih poteza uoči debitantske sezone u elitnom društvu. Iako će mu transfer donijeti znatno bolje financijske uvjete, dio nogometne javnosti smatra da je sa sportske strane riječ o diskutabilnoj odluci.

Vasilj je tijekom Svjetskog prvenstva bio jedan od najistaknutijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sigurnim obranama, odličnim postavljanjem i smirenošću ulijevao je povjerenje obrani, a posebno se istaknuo u dvoboju protiv Kanade, kada je upisao nekoliko ključnih intervencija.

Bosna i Hercegovina natjecanje je završila u šesnaestini finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država, no Vasilj je svojim nastupima potvrdio kvalitetu i pokazao da može uspješno braniti na najvećoj svjetskoj nogometnoj sceni.