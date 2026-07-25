Real prodaje svoju zvijezdu?

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AP Photo/Lennart Preiss via Guliver

Galatasaray je zainteresiran za dovođenje Brahima Diaza iz Real Madrida, nakon što je odustao od financijski zahtjevnog pokušaja angažiranja Brune Fernandesa iz Manchester Uniteda, piše turski portal ntvspor.

Turski klub navodno je spreman povećati ponudu za marokanskog reprezentativca te priprema iznos od oko 15 milijuna eura. Ipak, Real za igrača traži oko 25 milijuna eura, pa pregovori još traju.

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Diaz bi prema navodima iz Turske bio otvoren za odlazak u klub gdje bi imao veću ulogu i više minuta na terenu. U Real Madrid stigao je 2019. godine iz Manchester Cityja, a za madridski klub upisao je 163 nastupa uz 22 pogotka i 30 asistencija.

Osim toga, 26-godišnji ofenzivac dvije je sezone proveo na posudbi u Milanu, gdje je odigrao 124 utakmice i zabio 18 golova. Prošle sezone za Real je nastupio 42 puta, ali uglavnom kao igrač iz rotacije.

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