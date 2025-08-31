Rangers i Celtic odigrali prvi ‘Old Firm’ bez pogodaka nakon osam godina

Podijeli :

via Guliver

U rano nedjeljno poslijepodne odigran je kultni "Old Firm" na Ibroxu. Rangers je ugostio Celtic te su nakon lošeg početka sezone tražili priključak za svojim gradskim zeleno-bijelim rivalima. Nisu uspjeli ostvariti pobjedu, ali su izbjegli poraz. Susret je završio 0:0 te smo tako nakon osam godina vidjeli derbi Rangersa i Celtica koji je završio bez pogodaka.

Mreža se na susretu u nedjelju tresla jednom. Bilo je to u 32. minuti, a strijelac je bio John Souttar. Međutim, škotski nogometaš nije mogao dugo slaviti jer je njegov pogodak poništen zbog zaleđa.

U nastavku susreta stanje na terenu je bilo izjednačeno, a jedina razlika bila je u posjedu koji je pripao gostima. Na kraju je susret završio 0:0 te smo prvi put nakon 2017. godine vidjeli susret bez pogodaka.

Nakon četiri gola u novoj sezoni obje ekipe su bez poraza, ali Celtic ima tri pobjede i jedan remi dok je Rangers i dalje bez pobjede, ali s četiri remija.