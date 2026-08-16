Rakow uoči Hajduka upisao novi poraz u poljskoj ligi

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Fot. Michal Gaciarz Arena Akcji NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Rakow, Hajdukov protivnik u play-offu Konferencijske lige, je u nedjelju navečer igrao susret četvrtog kola poljske Ekstraklase. Nakon poraza u prva dva kola, Rakow je izgubio i u trećem kolu, ovaj put s 2:1.

Nakon prvog poluvremena Rakow je vodio s 1:0, a za to je bio zaslužan Patryk Makuch koji je zabio na asistenciju bivšeg igrača Dinama Mahira Emrelija.

Tu prednost Rakow je čuvao do 56. minute kada je Ajdin Hasić zabio za 1:1. Napadač Cracovije nije reailizirao kazneni udarac, ali je zato na odbijenoj lopti pogodio za izjednačenje.

Nije na tome stala Cracovia koja je u 75. minuti preko Dominika Pile zabila za konačnih 2:1. U redovima domaće momčadi Mauro Perković, bivši igrač Dinama, igrao je svih 90 minuta dok Fran Tudor i Marko Bulat, bivši HNL dvojac, nije bio u sastavu kod Rakowa. Tudor nije igrao zbog ozljede dok je Bulat izbačen iz prve momčadi zbog nediscipline.

Rakow je ovim porazom ostao na dnu poljske Ekstraklase te su jedina ekipa bez pobjede u dosadašnja četiri kola. Jedina olakotna okolnost za klub iz Czestochowe je što su oni odigrali samo tri utakmice, dok su neki već na četiri odigrana susreta.

Hajduk i Rakow će prvu utakmicu igrati u četvrtak na Poljudu s početkom u 21 sat, a uzvrat je na rasporedu u Czestochowi tjedan dana kasnije s početkom u 19 sati.