PSV razmatra dovođenje još jednog Hrvata, Perišić uputio preporuku

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

PSV će u sljedećem prijelaznom roku gotovo sigurno morati riješiti pitanje nasljednika Joeyja Veermana.

Prema pisanju španjolskog portala Fichajes, jedno od imena koje se ozbiljno razmatra u Eindhovenu je Luka Sučić. Hrvatskog reprezentativca, koji trenutačno nosi dres Real Sociedada, upravi PSV-a navodno je preporučio Ivan Perišić.

“Njegov utjecaj i prisutnost u klubu mogli bi olakšati realizaciju transfera. Perišić dobro poznaje Sučićeve kvalitete i smatra da se on savršeno uklapa u napadački stil igre PSV-a”, navodi izvor, uz procjenu da tržišna vrijednost veznjaka iznosi oko 12 milijuna eura, što je iznos prihvatljiv za klubove s europskim ambicijama.

Real Sociedad je Sučića doveo iz RB Salzburga za oko deset milijuna eura.

Hrvatski reprezentativac dosad je upisao 18 nastupa za nacionalnu vrstu, a ove sezone za baskijski klub odigrao je samo šest službenih utakmica te zabilježio jednu asistenciju.