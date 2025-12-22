Prpićev Porto visokom pobjedom povećao prednost na vrhu

Podijeli :

xMaciejxRogowskix scpfcp2526-036 via Guliver Image

U 15. kolu portugalske Primeira lige Porto je u gostima kod Alverce upisao visoku X:Y pobjedu kojom su napravili veliku prednost na vrhu.

Prvi gol na utakmici pao je u 26. minuti, ali je tada Borji Sainzu gol poništen zbog zaleđa. Tri minute kasnije Španjolcu je ipak priznat gol i Porto je poveo. Na 2:0 je u 57. minuti povisio Alan Varela da bi Sainz u 69. minuti zabio za konačnih 3:0. Mladi hrvatski reprezentativac Dominik Prpić nije ulazio u igru.

Porto je ovom pobjedom pobjegao Sportingu na +8, ali momčad iz Lisabona ima i utakmicu manje.

