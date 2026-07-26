Protivnik Varaždina u Konferencijskoj ligi preokretom došao do pobjede, Hrvat asistirao

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Željko Hajdinjak CROPIX via Guliver Image

NK Varaždin je u četvrtak igrao svoju prvu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige. Na svom stadionu su u dramatičnom susretu s 3:2 bili bolji od češkog Jabloneca koji je ove nedjelje odigrao svoje prvo kolo češke lige.

Jablonec je u prvom kolu igrao protiv Sigme Olomouc te je nakon prvog poluvremena gubio s 1:0. Vodeći pogodak postigao je Švicarac Louis Lurvinka, a asistirao mu je donedavni član Lokomotive Fabijan Krivak.

Mladi hrvatski reprezentativac na terenu je bio samo do 60. minute. Samo dvije minute prije njegovog izlaska iz igre Jablonec je izjednačio golom Martina Cedidle da bi u 67. minuti Jan Suchan pogodio za 2:1 domaće momčadi.

Bio je to i posljednji gol na utakmici te je Jablonec s 2:1 upisao svoju prvu pobjedu u novoj sezoni Chance lige.

Već u četvrtak Jablonec igra svoj novi okršaj, a protivnik će im biti Varaždin. Hrvatski predstavnik je u prvoj utakmici ostvario prednost od 3:2 te će to pokušati obraniti u Češkoj.

Pobjednik tog dvomeča će u trećem pretkolu Konferencijske lige igrati protiv pobjednika susreta između latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. U prvoj utakmici između te dvije momčadi slavio je RFS s 4:1.