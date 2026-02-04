Prije par dana je napustio Slaven, a sada je u debiju u 93. minuti donio pobjedu kultnom škotskom klubu

Podijeli :

xJamiexJohnstonx FIL-22916-0138 via Guliver Image

Prije nekoliko dana je Ante Šuto Slaven Belupo i Koprivnicu zamijenio Hibernianom koji igra u glavnom gradu Edinburghu. Hrvatskom napadaču nije trebalo puno da se svidi navijačima jer je u prvoj utakmici za škotski klub zabio za pobjedu od 3:2. Njegov gol stigao je u 93. minuti protiv Dundee Uniteda gdje igraju dvojica Hrvata Vicko Ševelj i Ivan Dolček.

Poveo je Hibernian u 36. minuti golom Martina Boylea da bi Dundee izjednačio u 74. preko Rossa Grahama. Samo sedam minuta kasnije gosti su poveli preko Maxa Wattersa, ali u 89. su domaći uspjeli izjednačiti. Tragičar je tada bio Graham koji je pogodio u svoju mrežu za 2:2.

Samo četiri minute kasnije na scenu je stupio Ante Šuto. On je u igru ušao u 63. minuti, a 30 minuta kasnije slavio je svoj prvijenac za Hibernian i pobjedu pred punim tribinama stadiona. Ovom pobjedom su Hibsi ostali na petoj poziciji škotskog Premiershipa dok je Dundee i dalje na osmom mjestu.

Vicko Ševelj u ovom susretu nije igrao zbog ozljede prepona dok je Ivan Dolček u igru ušao tek u 86. minuti susreta.