Prekinut bojkot: Ronaldo opet u momčadi Al Nassra

Podijeli :

REUTERS/Stringer via Guliver

Navijači Al Nassra i obožavatelji Cristiana Ronalda mogu odahnuti!

Portugalac bi se, nakon dva propuštena susreta, trebao vratiti u momčad Al Nassra i nastupiti u sljedećoj ligaškoj utakmici protiv Al Fateha.

Ronaldo je navodno bio u svojevrsnom bojkotu, nezadovoljan načinom na koji se raspodjeljuje novac u saudijskom nogometu.

Budući da se svi klubovi financiraju iz jednog investicijskog fonda, zasmetao mu je način poslovanja Al Nassra, kao i činjenica da je njihov konkurent u borbi za naslov, Al Hilal, doveo Karima Benzemu, i to iz redova Al Ittihada.

Također se pobunio i zbog kašnjenja plaća zaposlenicima u klubu.

Uprava kluba očito je prihvatila te zamjerke, Ronaldo je „istjerao“ svoje, pa se sada može vratiti na teren i raditi ono što najbolje zna…