Prava transfer ‘bomba’, ter Stegen postaje suigrač hrvatskog reprezentativca!

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Njemački vratar Marc-Andre ter Stegen bit će novi čuvar mreže slavnog nizozemskog Ajaxa.

Ajax je uspješno završio drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Eliminirao je Vojvodinu i nastavit će kvalifikacije protiv irskog Shelbournea. Prije nastavka završen je i važan posao.

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Novi vratar bit će Marc-Andre ter Stegen koji stiže iz Barcelone, a u subotu će u Amsterdamu obaviti liječničke preglede i potpisivanje ugovora. U Ajaxu će mu suigrač biti hrvatski stoper Josip Šutalo.

Nije u pitanju trajni transfer, već posudba koja će trajati cijelu sezonu. Ovaj vratar amsterdamski klub neće koštati gotovo ništa jer će Barca plaćati 90 posto njegove plaće. Na transferu su inzistirali sportski direktor Jordi Cruyff i trener Ajaxa Míchel, koji je surađivao s ovim vratarom tijekom posudbe u Gironi.

Nijemac je u Barci izgubio mjesto među vratnicama i daleko je od njih. Joan García i Wojciech Szczęsny prva su opcija kod Hansija Flicka. Ter Stegen je zbog ozljeda odigrao samo tri utakmice prošle sezone.