Pratite na SK: Livakovićev Fenerbahče poslao poruku navijačima od koje prolaze trnci

Seskimphoto via Guliver

Uoči velikog turskog derbija u četvrtfinalu Kupa Fenerbahče je putem društvenih mreža poslao motivirajuću poruku svojim navijačima.

Četvrtfinale Turskog kupa otvoreno je u utorak pobjedom Konyaspora nad Iskenderunspora 3:0, a nastavlja se u srijedu utakmicama Trabzonspor – Bodrumspor i Fenerbahče – Galatasaray.

Derbi Fenera i Galate, koji vode bitku i za prvaka države (Galata na vrhu ima šest bodova više), jasno privlači veliku pozornost u turskoj nogometnoj javnosti. I u Feneru su svjesni važnosti te utakmice pa su se na platformi X (ex Twitter) obratili svojim navijačima porukom koja bi ih itekako trebala mobilizirati.

“Večeras, tisuće na tribinama, a u srcima milijuni! Čeka nas borba u kojoj ćemo svi biti zajedno. Vaše prisustvo najvažnija je stvar za našu momčad, koja će se boriti do zadnje kapi znoja na terenu! Večeras će Kadiköy biti u žutoj i plavoj boji. Nebo će odzvanjati našim glasovima! Zvuk s tribina okružit će našu momčad! Grb na našim prsima kucat će našom ljubavlju za Fenerbahče!”

Najavljujući taj nogometni okršaj kao da se ide u rat, u objavi dalje stoji:

“Tih 90 minuta naše glave i srca bit će jedno: samo Fenerbahče! Naaš srca kucat će na travnjaku od prvog zvižduka, bit će tu za svako dodavanje, svaki duel. Svi zajedno do kraja! Sjetite se! Vi ste duša ove momčadi! Borit ćemo se do kraja, za pobjedu. Danas, bit ćemo rame uz rame s momčadi do posljednjeg zvižduka.”

BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI: SEN BU TAKIMIN RUHUSUN! Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın! Bu akşam Kadıköy sarı lacivert… pic.twitter.com/l83aTxzb5p — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2025

Utakmicu Fenerbahče – Galatasaray možete pratiti na SK3 u srijedu od 19:45 sati uz komentar kolege Gorana Grgića.

U četvrtak 3. travnja igraju još Bešiktaš – Göztepe, također uz prijenos na Sport Klubu (19:30).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.