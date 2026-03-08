Pratite na SK: Do ove sezone imali su sušu od 20 godina bez trofeja, a sada su u igri za drugi naslov

Nogometaši Saint Mirrena posljednji su polufinalisti Škotskog kupa nakon što su na svom terenu svladali drugoligaša Partick Thistle sa 2:1 te su tako ostali u igri za osvajanje dva trofeja ove sezone nakon što su u prosincu osvojili Liga kup.

Nlundulu (33-11m) i Young (45+2) doveli su domaće u prednost od 2:0 na poluvremenu da bi Stanway (61) u nastavku smanjio na 2:1.

St. Mirren će u polufinalu igrati protiv Celtica koji je ranije u nedjelju kao gost na Ibroxu izbacio najvećeg rivala Rangers boljim izvođenjem 11-eraca. Nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka pa se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke. Sva četiri igrača Celtica bila su precizna, dok su Tavernier i Gassama kod Rangersa pucali preko vrata.

Celtic i St Mirren tako će se u travnju po drugi put sresti na Hampden Parku s obzirom da su igrali međusobno i u finalu Liga kupa. Tada je slavio St. Mirren što im je bio i prvi trofej nakon 2005. godine i osvajanja Challenge Cupa.

Drugi polufinalni par čine Falkirk i Dunfermline Athletic.