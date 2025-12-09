Potvrđene loše vijesti za hrvatskog napadača: ‘Sezona je za njega završena’

Podijeli :

BEAUTIFUL SPORTS/Rainer via Guliver

Loše vijesti iz austrijskog kluba.

Sturm Graz potvrdio je tešku ozljedu hrvatskog nogometaša Leona Grgića (19). Hrvatski U-21 reprezentativac ozlijedio se u nedjelju tijekom derbija Sturma i Grazera (2:1).

“Nakon što je Leon Grgić u derbiju zbog bolova morao biti zamijenjen u 64. minuti, sada su se potvrdili strahovi: mladi napadač zadobio je tešku ozljedu koljena. Nakon pregleda potvrđeno je da je 19-godišnji Hrvat u utakmici protiv gradskog rivala doživio puknuće križnog ligamenta.

Ovog će se tjedna podvrgnuti operaciji i sezona je za dijete našeg kluba završena”, objavio je Sturm.

“Leonova ozljeda nas je sve jako pogodila. Unatoč tome što je mlad, on je važan dio naše momčadi. Takav je udarac za mladog igrača posebno težak. Uz njega smo, dat ćemo mu sve vrijeme koje mu treba i uvjereni smo da će se vratiti jači”, rekao je sportski direktor Sturma Michael Parensen.

