Potpisao je na dvije godine, ali Mourinhov novi ugovor krije ‘tajnu’

AP Photo/Ana Brigida

Jose Mourinho je potpisao dvogodišnji ugovor s Benficom, a portugalski su mediji primijetili zanimljiv detalj.

Naime, Benfica je u priopćenju za medije navela kako je s Mourinhom postignut dogovor o “ugovoru o sportskom zapošljavanju koji će važiti do kraja sportske sezone 2026./27”, no Portugalci objašnjavaju da postoji izlazna klauzula prema kojoj bilo koja strana može raskinuti ugovor tijekom razdoblja od 10 dana nakon završetka aktualne sezone.

Ako suradnja ne bude išla po planu, klub bi za prijevremeni raskid platio značajno manji iznos, a isto vrijedi i za Mourinha.

‘The Special One’ se nakon 25 godina vraća u klub kojeg je tada vodio u 10 utakmica. Od tada je osvojio Ligu prvaka s Portom, naslove u Premier ligi s Chelseajem te brojne trofeje s Interom, Real Madridom, Manchester Unitedom i Romom, a zadnji angažman imao u Fenerbahčeu.