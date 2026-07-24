Portugalci: Benfica želi dovesti hrvatskog reprezentativca

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver Image

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo mogao bi tijekom ovog prijelaznog roka promijeniti klub. Za stopera Ajaxa ozbiljno je zainteresirana Benfica, koja ga je, prema navodima iz Portugala, uvrstila među glavne kandidate za pojačanje obrane.

Portugalski novinar Bruno Andrade s CNN Portugala tvrdi da se Šutalo nalazi pri samom vrhu Benficine liste želja. Iako lisabonski klub još nije poslao službenu ponudu Ajaxu, očekuje se da bi to mogao učiniti nakon što riješi jedan važan izlazni transfer.

Naime, Benfica planira krenuti po hrvatskog braniča tek nakon prodaje Antónija Silve. Kako piše A Bola, portugalski velikan blizu je dogovora s Bournemouthom, koji bi za Silvu trebao platiti oko 20 milijuna eura. Nakon završetka tog posla Benfica će krenuti u potragu za njegovom zamjenom, a među prvim opcijama nalazi se upravo Šutalo.

Hrvatski stoper u Ajax je stigao u ljeto 2023. iz Dinama, a ugovor s nizozemskim klubom traje do ljeta 2028. godine. Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 12 milijuna eura, a dosad je za klub iz Amsterdama upisao 108 nastupa.

Nizozemski mediji već su ranije pisali da bi Šutalo mogao biti među igračima koje će Ajax prodati tijekom rekonstrukcije momčadi. Sportski direktor Jordi Cruyff navodno je spreman razmotriti svaku ponudu koja zadovoljava klupske uvjete, iako odlazak hrvatskog reprezentativca nije nužnost.

Šutalo prošlog četvrtka nije konkurirao za susret protiv Vojvodine u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu jer se još uvijek nalazi na odmoru nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu. Ako napusti Ajax, trener Míchel i dalje će na raspolaganju imati nekoliko opcija u središtu obrane, među kojima su Daley Blind, Youri Baas, Dies Janse, Ko Itakura i Aaron Bouwman.

Hoće li Benfica konkretizirati interes za Šutala ovisit će ponajprije o završetku transfera Antónija Silve, nakon čega se očekuje i službeni potez portugalskog kluba.