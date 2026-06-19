Porto krenuo po jednog od najvećih talenata Osijeka?

Prema navodima portugalskog medija, Osijek za svog talentiranog nogometaša traži oko 1,5 milijuna eura odštete. Porto navodno pokušava pronaći model kojim bi smanjio početni trošak transfera, pa se kao mogućnost spominju bonusi ili drugačija struktura isplate.

Mercado Azul navodi i da bi Kolarik, u slučaju dolaska u Portugal, prvo zaigrao za Portovu B momčad. Ondje bi dobio priliku za prilagodbu i kontinuitet nastupa, a nakon toga bi se pokušao izboriti za mjesto u prvoj ekipi.

Zanimljivo, u Portu se već nalazi hrvatski stoper Dominik Prpić, koji je prošlog ljeta stigao iz Hajduka. Potencijalni dolazak Kolarika bio bi još jedna potvrda da portugalski klubovi pomno prate mlade hrvatske igrače, dok bi Osijek ostvario značajan transfer i dodatno valorizirao rad svoje omladinske škole.