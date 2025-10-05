Porto i Benfica razočarali navijače na Dragau, bez golova u derbiju

Nogometaši Porta i Benfice u osmom kolu portugalske lige na Dragau su odigrali 0:0.

Bila je to mršava predstava portugalskih velikana za navijače na Dragau koji su ostali uskraćeni za gol(ove) u derbiju. Najveću prigodu na utakmici imao je Porto, točniej Rodrigo Mora koji je u sudačkoj nadoknadi pogodio gredu.

Hrvatski nogometaši Dominik Prpić i Franjo Ivanović nisu ulazili u igru kod Porta, odnosno Benfice.

Ovim remijem Porto je i dalje na vrhu s 22 boda, dok je Benfica treća s 18 bodova. Zanimljivo, ovo su dvije jedine momčadi koje i dalje nemaju poraz u portugalskom prvenstvu.

