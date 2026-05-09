Pomalo zaboravljeni hrvatski vratar pobjedom stigao na korak od povratka u dansku elitu

xGonzalesxPhoto/RasmusxJensenx via Guliver Image

U 29. kolu danske druge lige Horsens je slavio s 4:0 protiv Hilleroda te je skočio na drugo mjesto koje vodi u dansku Superligu.

Zanimljiva je to vijest jer za Horsens redovito brani hrvatski vratar Matej Delač. On je 2010. godine Inter iz Zaprešića zamijenio Chelseajem u kojem je bio sve do 2018. godine, no tamo nije nastupio niti jednom za seniorsku momčad.

Iz londonskog kluba otišao je na posudbu u Vittesse, Češke Budejovice, Vitoriju Guimaraes, Inter Zaprešić, Vojvodinu, Sarajevo, Arles-Avignon te Excel Mouscron. 2018. godine prešao je u danski Horsens za koji je već upisao više od 200 ligaških utakmica.

Prvo je četiri godine branio u elitnom rangu danskog nogometa da bi u sezoni 2021./2022. nakratko bio u drugoj ligi prije nego li se vratio u sezoni kasnije. Ipak, 2022./2023. ponovno su ispali u niži rang i sada su na pragu povratka nakon tri sezone u danskoj Prvoj diviziji.

Do kraja je ostalo još tri kola, a Horsens trećem Hillerodu bježi tek jedan bod. Prva dva kluba izborit će svoje mjesto u danskoj Superligi.