Poljaci oduševljeni Sopićem: ‘Navijačima se to toliko svidjelo da su pojačano krenuli kupovati klupsku odjeću’

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Željko Sopić (50) postao je prava atrakcija u Poljskoj. Svoj trenerski mandat na klupi Widzew Lodza započeo je pobjedom protiv Piasta Gliwice u gostima rezultatom 2:0, a sada su poljski mediji počeli pisati i o njegovom modnom izričaju. Umjesto klasičnog odijela, Sopić je na utakmicu došao u hudici, čime je oduševio navijače.

Poljski portal Widzew Sport osvrnuo se na njegovu premijernu pobjedu, ističući kako je obnovio tradiciju vođenja momčadi na benzinsku postaju nakon pobjede. Također, Sopić je, prema njihovim navodima, pridonio rušenju rekorda u prodaji klupskih rekvizita upravo zbog svog izbora odjeće.

„Podružio se s navijačima i oni su krenuli kupovati klupsku odjeću.“

„Ove sezone u fan shopovima do sada je prodano 8191 dres i reklamna odjeća, što je apsolutni rekord. Napola u šali, ali i napola ozbiljno, može se reći da je dobar rezultat prodaje posljedica trenera Željka Sopića. On se po svom dolasku podružio s navijačima Widzewa u klupskim shopovima, da bi se u svom debiju pojavio u navijačkoj odjeći. Navijačima se to toliko svidjelo da su pojačano krenuli kupovati klupsku odjeću. U petak Widzew igra kod kuće protiv Lechije iz Gdanjska. Pitamo se što će Sopić ovaj put odjenuti.” napisali su u svom izvještaju.

Sopića je u Widzew doveo Mindaugas Nikoličius, bivši sportski direktor Gorice i Hajduka, koji od početka ovog mjeseca obavlja istu funkciju u poljskom klubu. Nikoličius je o njemu izjavio:

„Željko je pokazao svoj potencijal kada je preuzeo momčad koja je bila na posljednjem mjestu na tablici, s ogromnim zaostatkom za ostalima, a ipak se uspio održati u ligi. Osim toga, stvorio je momčad koja je igrala vizualno privlačan nogomet s vrlo ofenzivnim stavom. To je nogomet koji želim uvesti i u naš klub. Želimo igrati zanimljivo i ostvariti što više ciljeve. Željko Sopić je trener pun karizme i energije. Vjerujem da ćemo zajedno biti uspješni u Widzew Lodzu.“

Widzew Lodz je klub s bogatom poviješću, koji je četiri puta bio prvak Poljske, posljednji put 1997. godine. Međutim, prije deset godina klub je bankrotirao i završio u petoj ligi. Ipak, Widzew se 2022. godine uspio vratiti u Ekstraklasu, najviši rang poljskog nogometa.