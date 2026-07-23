Pojavila se optužba da Varela nema 17 godina, Porto poručuje: ‘Svi znaju odakle dolaze te plaćene priče i kako se plasiraju’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Društvenim mrežama proširile su se ozbiljne optužbe da je identitet bivšeg Dinamova nogometaša Cardosa Varele lažan.

Prema tvrdnjama s društvenih mreža, igrač se zapravo zove Petilson Carlos Matumbe Vihemba te navodno ima 22, a ne 17 godina. U priči se navodi i da je portugalsko državljanstvo dobio pod sumnjivim okolnostima preko interneta, u čemu je navodno sudjelovao i Porto, što je potaknulo portugalski list Record da detaljno istraži cijeli slučaj.

POVEZANO ‘Slučaj Varela’ završio u uglednom Kickeru: ‘Apsurdna priča otvara neka druga pitanja’

Novinari Recorda kontaktirali su Paula Teixeiru, agenta koji slovi kao stručnjak za prevare u nogometu, a koji je potvrdio da stoji iza profila Training Compensation na mreži X, gdje su informacije i plasirane. Teixeira tvrdi da je bio u kontaktu s bivšim djelatnikom angolskog kluba 1.º de Agosto, u kojem je Varela igrao prije dolaska u Europu.

“Poslao mi je staru fotografiju momčadi i upitao me prepoznajem li igrača. Odgovorio sam da ne znam. Ta osoba iz angolskog kluba zatim mi je ispričala ono što sam kasnije objavio, a to je da igrač nije bio poznat kao Cardoso, nego kao Petilson“, rekao je Teixeira.

Agent je komentirao i pitanje dokumentacije koja bi potkrijepila njegove tvrdnje.

“Imam svjedočenje, a proveo sam i vlastitu provjeru u administrativnom centru Loja do Cidadão, gdje se nalazi potvrda o njegovu portugalskom državljanstvu”, kaže Teixeira i dodaje: “Registriran je u Portu bez ikakve prethodne povijesti. Prema njegovoj sportskoj putovnici, karijera mu počinje tek u Portu.”

S druge strane, iz Portugalskog nogometnog saveza za Record navode kako u Varelinim papirima nema ništa sporno. Njegov rodni list iz Angole i svi datumi u potpunosti odgovaraju službenim podacima, iako portugalski list potvrđuje da mu je prva službena registracija zaista upisana tek u Portu te da nema tragova o ranijim nastupima u Angoli.

U obranu igrača stao je i predsjednik Porta Andre Villas-Boas:

“Svi dobro znaju odakle dolaze te plaćene priče i kako se plasiraju da dobiju što veći doseg. Znamo točno tko stoji iza toga, posebno s obzirom na okolnosti odlaska Cardosa Varele i neprimjeren pritisak koji se lažnim obećanjima vršio na mladog igrača i njegovu obitelj. U potpunosti smo na strani sportaša.”